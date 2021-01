Lokalhistorisk Nyt på gaden

Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune har sendt sit nyhedsblad på gaden og her kan man læse om fremtidige arrangementer, samt spændende historier. Programmet byder på et besøg 2. februar på Høng Gymnasium, hvor cand. theol Søren Jensen vil fortælle om Carmen Curlers i Kalundborg. Dette arrangement er under alle omstændigheder aflyst på grund af coronasituationen og arrangementet er overgået til biblioteksforeningen, som vil finde en senere dato og sted for foredraget. Onsdag den 17. marts er der planlagt generalforsamling, som skal finde sted på Høng Bibliotek. Her er dagsordenen ifølge vedtægterne og efter generalforsamlingen er der foredrag ved Niels Sveistrup, der vil fortælle om sin tid i Finland.

Desuden er der planer om en gårdvandring på Løvegård med Carsten Enø, De Neergård og Ole G. Nielsen. Der er endnu ikke fastsat en dato for gårdvandringen, den offentliggøres senere i avisen. Sommerudflugten har til gengæld fået en dato og det er søndag den 15. august man sætter kursen mod Ledreborg Slot og Mosede Fort. Såfremt coronapandemien er under kontrol, er dagens program, at man mødes på parkeringspladsen ved det tidligere rådhus i Høng og det er også her turen slutter igen ved 18-tiden. Efter et kort stop ved Torkilstrup går turen til Ledreborg Slot, hvor der vises rundt. Herefter kan man gå tur i parken og så går turen med bussen videre til Christian VI´s Overdrevskro, hvor frokosten indtages. Derefter kører bussen til Mosede Fort, som er en tidligere del af Københavns Kystbefæstning og her er der også rundvisning, før man kører hjemad, kun afbrudt af et stop, der byder på kaffe og kage.