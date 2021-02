Thomas Klembo har gjort lidt ekstra ud af at reklamere for Vigo i Rema 1000 i Gørlev. Foto: Charlotte Koefoed

Lokale hjælper lokale

Man tjener lidt per indkøb man foretager, og typisk er det for en kunde lige i nærheden.

- Som indkøber melder mig sig til at tage indkøb med til en, to, tre eller flere ture om dagen og så vælger man selv, så ofte er det folk, men bor lige i nærheden af, men køber ind for. Det giver god mening og så tjener man lidt på hver tur, samtidig med, at man hjælper en nabo med indkøbene. Deleøkonomi i praksis, siger Thomas Klembo.