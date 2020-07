Se billedserie Man kan blandt andet få sin sommerferie til at gå med at læse lokalhistoriske bøger. Foto: Jørgen Mogensen

Lokalarkivet er sommerlukket

Ugebladet Vestsjælland - 06. juli 2020

Lokalarkivet i Dianalund er sommerlukket i hele juli måned og halvdelen af august, men åbner igen den 13. august.

Og hvad skal den lokalhistorieinteresserede så lave indtil da?

Der er flere muligheder, oplyser aktivleder Jørgen Mogensen fra Dianalund.

- Man kan for eksempel spille på den nye E-wall lige over for arkivet. Jeg har lavet et spil om historien i Dianalund by. Du skal bruge din IPhone eller IPad og downloade appen »play alive«. Der er wi-fi ved e-wallen, så det går let. I appen henter man så spillet, som hedder »Kend din by«, forklarer Jørgen Mogensen.

Man kan også bruge sin iPhone eller iPad til kulturhistoriske vandringer. Her skal man ind på gammeldianalund.dk og finder vandringer. Her vil man se tre ture: en oldtidstur, der bør foretages på cykel eller i bil. Eller to gåture i henholdsvis Dianalund og Ruds Vedby. Husk at trykke på de røde tal.

Er man ikke til IPhone og IPad kan man tage bogen »Guidede cykelture omkring Dianalund«. Heri er der otte cykelturemed fortællinger på udvalgte steder om egnen i gamle dage. Bogen kan lånes på biblioteket.

Skulle det blive regnvejr, kan man læse en bog. I alt er der udgivet over 30 bøger om lokalhistorien her i Sorø kommunes Nordvestkvarter. For eksempel de 13 bøger »Langs Landevej 255«, »Dianalund Besat 1940-1945« eller »Dianalund før og Nu«. Bøgerne kan alle lånes på biblioteket.

På netsiderne vhid.dk og gammeldianalund.dk er der også mange historier fra Dianalund og omegn.