Thor Nielsen er kampagneleder for Kræftens Bekæmpelse i Dianalund og har også taget initiativ til en auktion, som skulle have foregået lørdag den 28. marts i Dianalund Centret. Den er nu udskudt til næste år på grund af coronakrisen. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Livet kan pludselig tage en drejning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Livet kan pludselig tage en drejning

Ugebladet Vestsjælland - 10. maj 2020 kl. 10:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er otte år siden nu, men dengang Thor Nielsens bror døde, ramte det med uventet stor kraft.

Ikke kun fordi brorens kone og to sønner pludselig stod alene, men fordi han mærkede helt tæt på, at livet er skrøbeligt og pludselig kan alting ændre sig drastisk.

- Min bror blev syg i foråret, og efter et halvt år døde han. Vi forsøgte alle sammen desperat at hjælpe ham, finde mirakelmedicin eller læger i udlandet, forsøgte alle mulige gode råd, men der var ingenting at gøre. Min bror havde en kræfttumor i lungen, så tæt på rygsøjlen, at det ikke kunne lade sig gøre at operere, fortæller Thor Nielsen.

Det var magtesløsheden, der var det værste.

- Vi kunne intet stille op, der var ingen kur, siger Thor Nielsen.

Kampagneleder Selv om det er otte år siden, er mindet om broren og hans sygdomsforløb intakt og da Thor Nielsens datter, qua et studenterjob for Kræftens Bekæmpelse i København, så, der var brug for en kampagneleder i Dianalund til forårets landsindsamling, ringede hun til sin far.

- Jeg sagde ja tak og igen satte det en masse tanker i gang hos mig. I bund og grund tænker jeg, at landsindsamlinger ikke helt passer til vores livsstil i dag. Folk har ikke rede penge på sig og de bruger deres søndage til at slappe af og nyde familien, derfor kom jeg på den ide, at supplere med en auktion, forklarer Thor Nielsen.

Vi venter til næste år Planen var, at auktionen skulle holdes lørdag den 28. marts i forbindelse med landsindsamlingen, men på grund af coronakrisen, har man måtte aflyse arrangementet.

- Vi havde tænkt på at afvikle det lørdag den 15. august, hvor der er landsindsamling den 16. august, men set i lyset af usikkerheden, der er forbundet med corona, har vi besluttet at udskyde arrangementet til næste år, siger Thor Nielsen.

Han håber på fortsat opbakning fra sponsorerne og på, at man kan gennemføre auktionen næste år.

Dianalund går sammen Det er tre år siden Thor Nielsen og hans kone flyttede til Dianalund, så netværket er ikke så stort, men det blev det blevet i løbet at de måneder, Thor Nielsen har arbejdet med at stable arrangementet på benene.

Med god og solid hjælp fra Charlotte Larsen, der tidligere har været assistent for landsindsamlingen i Dianalund, har Thor mødt stor velvilje og hjælpsomhed alle steder fra.

- Jeg har en klar opfattelse af, at folk i Dianalund hjælper hinanden og rykker sammen, når der er behov for det. Jeg har mødt enorm stor velvilje, når jeg har været rundt i butikkerne for at samle gaver ind til auktionen. Folk har virkelig været gavmilde og jeg er meget taknemlig, siger Thor Nielsen.

Han gemmer de gaver, der allerede er samlet ind og håber på, at de, der har givet tilsagn om gaver til auktionen, støtter op, når der forhåbentligt kan holdes auktion næste år.