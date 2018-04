Aage Lindø, tv, kasserer, Inger Jensen, formand, og medlem af aktivitetsudvalget, Arne Damgaard Nielsen, før menighedsrådsmødet i Kirke Helsinge-Reersø Menighedsråd. Foto: Charlotte Koefoed

Liv i sognehuset

15. april 2018

Men hvorfor hedder det De tre sognes Hus? Det gør det fordi det i sin tid var Drøsselbjerg, Reersø og Kirke Helsinge sogne, der gik sammen om at få huset bygget.

- Vi solgte noget af den jord, der hørte til præstegården her i Kirke Helsinge. Og konfirmandlokalet, som vi brugte før til møder og arrangementer, var vi vokset ud af, så vi fandt ud af at bygge dette nye sognehus sammen med Reersø og Drøsselbjerg sogne, forklarer Aage Lindø, der i mange år har været kasserer i det som i dag kendes som Kirke Helsinge-Reersø Menighedsråd. De to gik sammen i 2012, mens Drøsselbjerg fortsat er et selvstændigt menighedsråd.

Hus med højt til loftet

De tre sognes Hus blev indviet 15. december 2013. Siden da er huset blevet flittigt brugt, ikke bare af menighedsrådene, som holder deres møder i huset, men også af sognepræsten, Merete Raben, der har konfirmandundervisning i lokalerne.

Huset bliver brugt til meget forskelligt. Der er sangklub, børnekor, musikalsk legestue og studiekreds, som præsten står for.

- Sidst havde vi om Jobs Bog og det trak folk fra andre byer. Vi har haft om Luther, Karen Blixen, Kierkegaard og næste studiekreds kommer til at handle om Henrik Pontoppidans forfatterskab, fortæller Arne Damgaard Nielsen, der er nyt medlem i menighedsrådet og med i aktivitetsudvalget.

Vi gerne gøre huset mere kendt

Ud over de faste aktiviteter i huset, sørger menighedsrådet også for et par årlige arrangementer, der er åbent for alle, også folk, der ikke bor i sognet.

- Vi havde for nylig sogneaften i samarbejde med Drøsselbjerg Sogn. Andalucia Spirit fortolkede skabelsesberetningen og efter koncerten i kirken, gik vi i sognehuset. Det var en utrolig spændende aften, men vi kunne sagtens være flere. Så vi vil fremover prøve at synliggøre vores aktiviteter lidt mere, siger formand Inger Jensen, der de sidste fire år har været formand for Kirke Helsinge-Reersø Menighedsråd.

Næste større arrangement i De tre sognes Hus bliver 3. oktober, hvor Jytte Abilstrøm kommer og fortæller om sit spændende liv.

- Alle er velkomne også selv om man ikke bor lige her i sognet, slår Inger Jensen fast.

Næste arrangement i Kirke Helsinge Kirke er en koncert 30. maj med Gypsy Vendetta.