Alessandra Wölm med bamserne Lise og Lasse, der kan trylle sutter væk til fordel for en lille gave fra Mega i Høng Centret.

Artiklen: Lise og Lasse får sutterne til at forsvinde

Lise og Lasse får sutterne til at forsvinde

Høng: Mange forældre kender problemet med at få småbørnene til at slippe sutterne, når den tid kommer. Nogle steder er der et suttetræ, som man kan hænge op og så giver forældrene en lille gave i belønning.