Lindegrens Tømmerhandel

I maj 1973 fortalte tømmerhandler Mogens Lindegren til Sjællands Tidende, at han ville lave et byggemarked »ligesom dem man ser i Slagelse«.

Der, hvor Mogens Lindegren dengang havde til huse, var i den lade, der egentlig havde rummet en kornmølle og som ganske rigtigt lå lige over for stationen.

To år efter, i 1966, solgte han sin tømmerhandel til Mogens Lindegren. Allerede i 1964 havde Lindegren etableret et hus på Kildemosevej 7. Nu havde han købt mere jord og ville her opføre et 700 m2 stort byggemarked. Meget hurtigt købte han yderligere jord og alt det, der i dag er Linds Truck og grundene ved Havrevænget, tilhørte ham.