Lindegrens Tømmerhandel- anden del

Tilbageblik: Lokalhistorisk Arkiv i Dianalund har indsendt historien om Lindegrens Tømmerhandel i Dianalund. Vi bringer anden del af historien her.

Dianalund: Linds Truck var etableret af Knud Lind i 1991 i Ringsted, men flyttede til Dianalund i 1995, da Knud Lind købte Tømmerhandlen, der da var en ruinhob. I 2020 var Knud Lind 70 år og overdrog firmaet til andre. Firmaet flyttede det år til nye lokaler udenfor Dianalund, og Kildemosevej 7 solgtes til et andet firma, der vil bruge det til lager.

Hvorfor Lindegrens tømmerhandel gik konkurs i 1982, ved vi ikke helt. Men firmaet tabte mange penge på håndværksfirmaer, der måtte standse betalingerne i det årti, der ikke uden grund er kaldt fattigfirserne.

Byggeriet i Dianalund og omegn, der havde boomet i 1970'erne, gik helt i stå i 80'erne. Kun Kildeparken og en enkelt afdeling af Dianalund Boligforening blev bygget. Samtidig blev de store byggemarkeder som Silvan, Grønvold og Schou med flere mere markante. Bauhaus kom til Danmark i 1988.

Ledelsen af Dianalund Tømmerhandel, der tog over efter Lindegren, var måske heller ikke helt klar til den skærpede konkurrence, de store byggemarkeder skabte i 80'erne. De burde nok være gået sammen med en større kæde ligesom Stenlille Tømmerhandel, der også er privatejet.

I stedet for at gøre det, forsøgte de at skabe deres egen kæde med afdelingerne i Kalundborg og Slagelse. Set i bakspejlet var det en forkert satsning. Da Dianalund mistede sin tømmerhandel og da Bauhaus var ved at etablere sig i Danmark, foreslog kommunen, at de placerede et byggemarked her i centrum af Vestsjælland.

Kommunen havde jo lige etableret Industri Vest. Det ønskede Bauhaus ikke. I stedet måtte de så placere to varehuse i Vestsjælland, et i Holbæk og et i Slagelse. Havde de taget imod Dianalund kommunes tilbud, kunne de have nøjes med et.



firmaudflugt. Privatfoto



En af de ansatte i Lindegrens Tømmerhandel startede Maxibyg i Nordruplund, der også var et byggemarked. Selvom den ligesom Lindegrens tømmerhandel var privatejet, levede den i bedste velgående indtil ejeren gik på pension.

En anden af de ansatte i Lindegrens Tømmerhandel, Svend Selch, byggede en meget stor isenkrambutik i Dianalund Centeret i 1982.

Det er de lokaler, hvor nu Bog og Ide ligger. Selch døde pludselig og arvingerne valgte at flytte ned i de lokaler, hvor den stadig ligger, Kop og Kande.

Et minde fra Lindegrens Tømmerhandel er medindehaveren, Tommy Nielsen, der stod i lære her, samt det, at forretningen stadig sælger skruer, beslag og værktøj ligesom Lindegrens Tømmerhandel gjorde.

Lokalhistoriker og arkivleder, Jørgen Mogensen