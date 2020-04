Charlotte Hjerpsted betjener en kunde, der er kommet ind via bagindgangen i Skoringen. Flere butikker har åbnet for salg via bagdøren. Foto: Charlotte Koefoed

Lidt flere butikker åbner, men kræmmerdagen udskydes

Ugebladet Vestsjælland - 30. april 2020 kl. 10:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nyt Syn kan igen foretage synsprøver, selvfølgelig med stort fokus på hygiejnen, Annikas Fodpleje og Velvære er åbnet igen, Henrik Slagter, Matas, Apoteket, Netto og SuperBrugsen er åbne, men flere butikker kan sælge deres varer via bagindgangen, nogle med adgang til butikken, men med en eller to kunder af gangen. Salon Wanda er også i gang med at finde en løsning på en forsvarlig åbning.

Man kan læse mere på de enkelte butikkers facebook og hjemmesider.

Hos Skoringen fortæller Charlotte Hjerpsted, at hun har åbent via bagindgangen og det går fint. Hun er samtidig formand for Centerforeningen og kan oplyse om, at den planlagte Torvedag den 30. maj er udskudt.

- Det kan være svært at sige noget præcist om, hvad der kommer til at ske, før vi har hørt, hvad regeringen og Mette Frederiksen siger den 10. maj, derfor er vi lidt forsigtige med at lægge planer, men vi håber jo på, Dianalund Centret kan begynde en åbningsproces snarest, siger Charlotte Hjerpsted.