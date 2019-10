Se billedserie Lene Baunegaard, Odinsvej 8 i Høng, er koordinator for Dansk Flygtningehjælps landsindsamling i Høng. Både i Høng og i Gørlev mangler man frivillige, der vil samle ind søndag den 3. november.

Send til din ven. X Artiklen: Lene og Tage mangler frivillige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lene og Tage mangler frivillige

Ugebladet Vestsjælland - 24. oktober 2019 kl. 09:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Flygtningehjælp har akut brug for indsamlere i Høng og Gørlev.

Hjælpeorganisationen samler ind i hele landet søndag 3. november, men der er langt fra nok, der har meldt sig som indsamlere. Der er akut brug for flere indsamlere i både Gørlev og Høng. Det fortæller Dansk Flygtningehjælps lokale indsamlingskoordinatorer, Tage Johansen og Lene Baunegaard

- Flere har meldt sig, og det er vi virkelig taknemmelig for. Men der er stadig ledige ruter i både Høng og Gørlev byer foruden i landområderne, og vi håber, at flere har lyst til at bruge tre timer på at gøre en forskel for verdens hårdest ramte flygtninge.

Man tilmelder sig på www.flygtning.dk eller ved at ringe Dansk Flygtningehjælp, tilføjer Tage Johansen og Lene Baunegaard.

Indsamlingen er landsdækkende, og på bare tre timer kan en enkelt indsamler samle cirka 1.000 kroner, som går til at hjælpe lige præcis dér, hvor nøden er størst lige nu. Pengene sikrer, at Dansk Flygtningehjælp kan sætte hurtigt og effektivt ind, når katastrofen rammer et nyt sted, og mennesker akut får brug for mad og tag over hovedet. For 218 kroner kan Dansk Flygtningehjælp give en familie på flugt det nødvendige udstyr til at bygge et midlertidigt hjem.

Pengene fra indsamlingen bliver brugt i nærområderne til verdens konfliktzoner. I år går pengene i særlig grad til at give mennesker på flugt tag over hovedet - for alle mennesker har brug for et hjem for at overleve.

Det gælder i verdens største flygtningelejr i Bangladesh, hvor næsten én million mennesker lige nu er stuvet sammen under usle forhold. Og det gælder i Yemen, hvor sulten truer 10 millioner mennesker på livet - og ikke mindst for millioner af syrere, der fortsat er tvunget på flugt fra krigens ødelæggelser i enten deres eget land eller til et af nabolandene.

BR