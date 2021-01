Se billedserie Ingrid B. og Peter W. Jensen er initiativtagere til et legeprojekt i Dommergårdens Have, som henvender sig til alle børn - også børn med handicap. Her er parret fotograferet foran området, hvor legeanlægget, der koster 360.000 kroner, etableres. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Legeplads for sårbare børn med i »fiks«

Ugebladet Vestsjælland - 13. januar 2021 kl. 15:17 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

I løbet af i år vil Høng få en ny lege-aktivitet til Bevægelsesparken bag biblioteket i Dommergårdens Have. Lege-aktiviteten er én blandt fem meget forskellige projekter, som kommunens næststørste by kan glæde sig til for den million kroner, som kommunalbestyrelsen har afsat til Høng i Få det Fikset-puljen.

Borgere fordelt på byer (og på landet) i hele kommunen har udtænkt projekter, som initiativtagerne finder gavnlige for fællesskabet, og som borgerne siden har stemt ja til. I Høng blev oprindeligt lagt ni projekter på bordet, inden borgere på et møde afgjorde, at fem af forslagene skulle nyde fremme. Der er lagt masser af energi og detaljekunst i de enkelte projekter, og der er formentlig blot tale om en formalitet, når først økonomiudvalget og siden kommunalbestyrelsen i slutningen af denne måned giver grønt lys.

Høng-projekterne De fem projekter i Høng (med tilføjelse af pengebeløb og navnene bag ideerne/projekterne):

* Legekonstruktion for børn i Høng Bevægelsespark, 360.000 kroner, (Ingrid B. og Peter W. Jensen, Odinsvej).

* Lys Blommehaven-Askelunden, 256.000 kroner, (Torben Kofoed, Askelunden).

* Julebelysning i hovedgaden, 150.000 kroner, (Høng HHIF, John Anderberg).

* MTB-spor i/omkring Høng (Høng Skov), 150.000 kroner, (Torben Kofoed, Askelunden).

* Uderum (terrasse) ved biblioteket, 74.000 kroner, (Mogens Dyhr-Nielsen, Strandvejen).

Skal selv være tovholdere Per Fabricius har været koordinator på arbejdsprocessen i hele forløbet under Få det Fixet i Høng:

- Der er lagt masser af energi og tankevirksomhed i de enkelte projekter, som er udformet efter nøjagtigt samme regler og kriterier som ved andre typer af kommunale anlægsopgaver, hvilket vil sige, at de enkelte projekter også har været rundt om den kommunale forvaltning. Det er nok også kommet bag på nogle borgere, at man rent faktisk selv skulle være tovholder og indsjæl på sit eget projekt, så at sige.

Og det er et af disse fem projekter, som i løbet af i år bygges op på et areal mellem bevægelsesparen og bibliuoteket i Høng. Et handicapvenligt og gennemtænkt anlæg i grønne omgivelser:

- Legeaktivitetens målgruppe er mindre børn og vil være et godt supplement til øvrige aktiviteter i Bevægelsesparken, siger Ingrid B. Jensen.

Den nye aktivitet er som nævnt tænkt placeret mellem biblioteksbygningen og bålhytten, og aktiviteten er bygget op som et rampesystem med adgang til aktivitetsvægge, til tre rutsjebaner i forskellig højde og en glidespiral.

- Det har været meget vigtigt for os, at aktiviteten er tilgængelig for alle børn, understreger Peter W. Jensen.

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at rampesystemet muliggør, at børn i kørestole eller med gangstativer kan bevæge sig op i aktiviteten og være en del af fællesskabet.

Ingrid og Peter har valgt en opstilling fra legeproducenten Kompan, som udtrykker sig således:

Den nye legeplads samt de mange andre aktiviteter i Bevægelsesparken rammer hver især forskellige aldersgrupper, hvilket gør, at dette skønne samlingspunkt indbyder til fællesskab og aktiviteter for alle borgere og besøgende. Der er skabt en aktivitetsplads til Høng, hvor der i uderummet er mulighed for at dyrke en lang række af forskellige aktiviteter, leg og fitness.

Torben Kofoed, Askelunden, er skaber af og initiativtager til hele to projekter.

Af samme grund etableres de to projekter ikke samtidig.

Der er behov for lys ved Askelunden/Blommehaven og måske til sidevejen der.

Med hensyn til MTB-sporet bygger Torben Kofoeds projekt på at anvende/anlægge spor ved og gennem Høng Skov.