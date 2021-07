De fem læsehunde stillede op til gruppefoto forleden. Privatfoto

Læsehundene er klar igen

Ugebladet Vestsjælland - 09. juli 2021 kl. 08:52 Kontakt redaktionen

Kalundborg Biblioteker og Læsehundene i Kalundborg Kommune hjælper børn, som er udfordret og mangler motivation til at træne læsningen. Der er åbent for tilmeldinger og der er to ledige pladser på Ubby Bibliotek.

Læsehunde-konceptet er ikke noget nyt i Kalundborg Kommune, man har gennemført flere forløb i tre år, dog med en lille pause pga Corona restriktioner.

Man samarbejder med tre uddannede læsehundekonsulenter: Louise Due sammen med hunden Schnuden, Benedicte Bjoljahn sammen med hundene Pippa og Una, og Berit Plambæk sammen med hunden Berta.

Hunde skaber selvtillid Undersøgelser viser, at læsning med hunde giver en mulighed for at tale højt, men uden den menneskelige 'bedømmelse'. Og det styrker selvtilliden og motivationen.

De fleste børn har en naturlig affinitet, der giver dem mulighed for at binde sig til en hund som de ved ikke er fordømmende, og det kan mindske den stress, som et barn normalt vil føle, når de læser højt i klasselokalet.

Mange børn nyder naturligvis at læse og har brug for lidt opmuntring, men hvis de har svært ved det, kan deres selvtillid hurtigt blive formindsket - og med det, deres motivation.

Det kan sætter en destruktive cyklus i gang, hvor læseevnen ikke forbedres.

Men hunde skaber et miljø, der føles mere afslappende og indbydende, og børn, som uanset årsag, kæmper for at læse, har brug for at opbygge selvtillid og genopdage en motivation til læsning.

Her er hunden et betryggende, ukritisk publikum, der ikke har noget imod, hvis der begås fejl.

I samarbejde med Læsehundeforeningen Kalundborg biblioteker tilbyder et læseforløb af syv gange på Høng, Gørlev og Ubby Bibliotek. Tilbuddet henvender sig primært til børn 1.-5. klassetrin, og barnet skal have knækket læsekoden.

Tilmelding forgårs på Kalundborg biblioteks hjemmeside.

Det er gratis at gå på et læsehundehold.