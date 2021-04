Lær at læse i din sommerferie

Pernille Ahrenkiel, læsevejleder, er indehaver af firmaet Privat Læsevejledning, som har lokaler i Den gamle Sukkerfabrik i Gørlev. Her underviser hun og hendes ansattet børn, der har forskellige udfordringer med at knække læsekoden. Men hun tilbyder også sommercamps og det er nu tredje gang, Pernille Ahrenkiel tilbyder denne form for undervisning. Det foregår i uge 26 og uge 30 i og omkring Den gamle Sukkerfabrik, og på hver sommercamp er der plads til seks børn. Der er to undervisere og i løbet af ugen er der fokus på at booste børnenes faglige færdigheder, men også at give deres selvværd et løft. - Vi leger læringen ind, vi har det sjovt og der er masser af fysiske øvelser, der fremmer indlæringen. Og så får børnene også en hel del ud af det fællesskab, der opstår i løbet af ugen, siger Pernille Ahrenkiel. Hun har netop afviklet en ugecamp før påske, hvor seks børn deltog og havde fokus på læsning og matematik. Til sommercamp er det læsning der er fokus på. Tilbuddet henvender sig til børn fra 3. til 7. klasse.