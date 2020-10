Lægehuset udvider

- Lige nu oplever vi at andre lægehuse har haft svært ved at rekruttere læger, men vi er i den heldige situation, at vi har fået en ny læge, som starter til april. Derudover vil vi gerne kunne tilbyde patienter i området et lægehus, hvor de har fast læge, og ikke udbudsklinikker, der primært bemandes af vikarer, forklarer Benjamin Finn Denta fra Lægehuset i Høng.