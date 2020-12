Læg din gave i postburet

I år kan det ikke lade sig gøre på grund af corona, derfor skrev Jeanette Christensen en mail til Alessandra Wölm i Mega for at høre, om de sammen kunne finde en løsning.

Og det kunne de. - Vi har et postbur, som vi sætter et stort skilt på, og hvor folk kan aflevere deres julegaver, og så kommer Jeanette og henter dem tirsdag den 22. december klokken 17. Så har du en gave, du vil give til Medborgerhuset, skal du aflevere den i buret inden dag, siger Alessandra Wölm.

- Der er et stort behov for gaver til udsatte borgere og det gælder både mænd, kvinder og børn, så det er en god ide at skrive på pakken, om det er til en mand, en kvinde eller et barn, eller måske en gave, som alle kan bruge. Det er en stor hjælp for Medborgerhuset, som deler gaverne ud, siger Jeanette Christensen.