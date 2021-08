LAG-møde på Teams hjemme fra privaten

I de senere år har LAG Midt-Nordvestsjælland støttet over 100 projekter - både almennyttige og erhvervsrelaterede. Sidste chance for at få del i 2021-midlerne er onsdag 8. september kl. 23.59.

Der er godt 2 mio. kr. i spil til projekter, der fremmer liv og vækst i landdistrikterne. For at informere om regler og muligheder er der mandag 16. august kl. 19-20.30 et online-informationsmøde via Microsoft Teams. Tilmelding til mødet skal ske via hjemmesiden www.lag-midtnordvestsjaelland.dk senest fredag 13. august.

- Samtidig er det vigtigt, at vi får fortalt bredt om LAG-ordningen. Derfor har vi valgt at køre det online, så alle har lige kort til mødet. Vi kører det via Teams, da det giver mulighed for at have dialog via chatten undervejs. Da vi gennemførte et lignende arrangement i marts for 35 deltagere, fungerede det rigtig godt.