LAG-infomøde online

Vestsjælland: På grund af Corona foregår det online via Microsoft Teams. Derfor skal man også tilmelde sig til mødet forud. Til gengæld kan man være med fra sofaen eller skrivebordet i sikker afstand og stadig have mulighed for at stille spørgsmål undervejs, så man fastholder det fysiske mødes dialogmuligheder.

For at informere om regler og muligheder bliver der torsdag 25. marts fra klokken 19 til 20.30 holdt et online-informationsmøde via Microsoft Teams.

- Samtidig er det vigtigt, at vi får informeret om LAG-ordningen. Derfor har vi valgt at gøre det muligt at deltage på mødet hjemmefra. Vi kører det via Teams, da det giver mulighed for at have mundtlig dialog undervejs frem for blot at livestreame en præsentation via fx Facebook, uddyber Michella Schack