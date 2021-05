Kunstkonkurrence

Den lokale billedkunstner Stella Elkjær åbner i weekenden op for et kig ind i hendes univers.

I anledningen af pinse udstillingen har Stella Elkjær planlagt en lille konkurrence hvor man har mulighed for at vinde et af hendes billeder. For at være med i konkurrencen skal man kigge ind til hende i butikken, hvor man skal finde svaret på et spørgsmål,som hun stiller dernede og som du skal svare på, på hendes side stellaelkjaer på Facebook.