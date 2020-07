Mona Martinsen udstiller værker på redaktionen i Høng, men er også med på Kunst på Havnen i Nykøbing Sjælland. Foto: Charlotte Koefoed

Kunst på redaktionen og på havnen

Ugebladet Vestsjælland - 10. juli 2020 kl. 18:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På grund af coronakrisen har det ligget stille med at få udstillere til Ugebladet Vestsjællands redaktion i Høng. Men forleden kom Mona Martinsen, der tidligere har udstillet, forbi med to billeder og en lille flyer, der fortæller om Kunst på Havnen, hvor 23 kunstnere udstillere i Bådhallen på Korvetvej 6. Initiativtagerne kommer fra et hold, der mødes hver mandag i det tidligere venteværelse på stationen i Nykøbing, hvor foreningen AKIO - Aktive Kunstnere I Odsherred - har lokaler.

- AKIO plejer at udstille om sommeren i den store hal ved siden af bådhallen. AKIO besluttede tidligere på foråret, at man ikke ville udstille i år på grund af corona-situationen. Det var vi kede af på mandagsholdet, hvor vi havde været i gang hele vinteren for at udstille om sommeren, så vi gik selv i gang med at finde et lokale, hvor vi kunne udstille, fortæller Bonna Siff Jensen, som er en af udstillerne.

Hun glæder sig over, at kunstnere har haft et fantastisk samarbejde.

Udstillingen har åbent hver dag mellem klokken 11 og 17 frem til den 23. august.