Ruds Vedby er på vej til at få sit helt eget kultur- og turisthus. Man har nået 500 likes på Realdanias Underværker, som skaffer projektet gennem nåleøjet og dermed opnår mulighed for at blive vurderet. Bygningerne er ejer af Hans Henrik og Marianne Nygaard Petersens firma DBS Ejendomme, men selve driften af Kultur- og turismehuset skal en forening stå for. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Kultur- og turisthus i Ruds Vedby er på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kultur- og turisthus i Ruds Vedby er på vej

Ugebladet Vestsjælland - 18. april 2021 kl. 16:52 Kontakt redaktionen

- Kunstens gevær er skævt, man skal sigte lidt ved siden af for at ramme plet, sagde Thorkild Hansen.

- Vores »kunst« er håndværk og genbrug. Det er dét, der er vores kerne. Det er dét, vi skaber et mangfoldigt fællesskab omkring. Det er dét, hvor vi kan lære af hinanden og vi vil ramme plet med et kultur- og turisthus, lyder det i den ansøgning, som folkene bag Kultur- og turisthuset i Ruds Vedby netop har sendt til Underværker ved Realdania, og samtidig har man lagt ansøgningen ud på de sociale medier, for at projektet kunne få de nødvendige 500 likes, det kræver, før projektet kan kommer i betragtning.

Det skete på blot to dage, så nu er man nået et lille skridt af vejen i det store og omfattende projekt, der skal skaffe Ruds Vedby et mødested, hvor både kultur, turisme, kunst, håndværk og gode ideer skal blomstre.

Den gamle Skole Omdrejningspunktet er Den gamle Skole i Ruds Vedby, som parret Marianne og Hans Henrik Nygaard Petersens firma DBS Ejendomme købte for to år siden.

Her bor Partum Design og DBS Serviceselskabet Aps til leje i en del af bygningerne, men i de bygninger, som ikke anvendes, er der er der mange og store planer.

En af dem er et kultur og turisthus, som stilles til rådighed for en forening, som senest i slutningen af august skal være etableret, og som skal stå for driften og som har forkøbsret til bygningen.

Men før de første turister kan overnatte på førstesalen i Kultur- og turismehuset, og før de første workshops og koncerter eller andre aktiviteter kan finde sted, skal der ske en gennemgående renovering.

Hele projektet anslås til at beløbe sig til 5.875.000 kroner og det er et beløb på 1.000.000 man har søgt hos Realdania. Pengene skal gå til renovering af førstesalen, tagrenovering, trappe, en turistlejlighed og to-tre enkeltværelser, køkken, bad og toilet samt el-installation og ventilation. Bygningen er ikke blevet vedligeholdt siden 1968 og trænger til en total istandsættelse.

Vigtigt for projektet er, at der tænkes genbrug og overskudsmaterialer ind i projektet, for eksempel gips, isolering, mursten og træ, materialer, der i dag smides ud i stor stil.

Parter bag Kultur- og turismehuset

Bag projektet står indehaverne af bygningerne, Hans Henrik og Marianne Nygaard Petersen, og en række folk, der i mange år har været aktive i Ruds Vedby Det er Ingse Rasmussen, Per Gregaard og Søren Sørensen. De er i gang med at etablere en helt ny forening Ruds Vedby Kultur- og Turismeforening, og projektet udvikles i tæt samarbejde med LandSkaberne, som leder et udviklingsforløb om lokalt ejede turismeinitiativer i mindre bysamfund i landområder, samt LAG Midt-Nordvestsjælland, der i samarbejde med Region Sjælland, har sat fokus på udvikling i mindre byer. LAG'en har spottet Ruds Vedby som en stærk case, der skal bruges som inspiration for andre mindre byer.