Tina Christoffersen, Salon Chic, var for knap 30 år siden Danmarks yngste frisørmester. Nu må hun stoppe i faget på grund af slidgigt. Foto: Charlotte Koefoed

Kroppen siger fra: Tina stopper som frisør

Ugebladet Vestsjælland - 05. maj 2021 kl. 18:03 Kontakt redaktionen

Det er 29½ år siden Tina Christoffersen satte nøgle i egen dør i Salon Chic på Hovedgaden 40 i Høng første gang. Dengang var hun helt nyudlært og var den yngste frisørmester med egen salon.

Men det er hårdt at være frisør. Man står meget, man har hele tiden løftede arme og selv om man i dag kan få ergonomiske sakse og stole, er fakta, at mange frisører ikke kan holde til et helt arbejdsliv i samme fag.

Det er lige netop det, 50-årige frisør Tina Christoffersen må erkende.

- Jeg har slidgigt i nakke og skuldre og to mindre diskusprolaps i ryggen, så jeg kan ganske enkelt ikke klare at arbejde fuld tid som frisør mere. Og jeg synes ikke man kan være boss i en salon, men kun være der et par timer om dagen, så selv om jeg gerne ville, kan jeg simpelthen ikke holde til det, forklarer Tina Christoffersen.

Hun stopper inden udgangen af året, men håber salonen kan leve videre.

Salonen til salg Hun ejer selv ejendommen på Hovedgaden 40, hvor Salon Chic ligger og allerhelst så hun, at der kom en, der ville købe salonen og drive den videre.

Rygtet om, at Tina Christoffersen stopper, er nået ud i offentligheden via et facebookopslag, og der har været et par henvendelser.

- Men der er ikke sket noget endnu og jeg har ikke umiddelbart en ny ejer eller lejer, siger Tina Christoffersen.

Men hun håber selvfølgelig på, at der kommer en, der har mod på at drive Hovedgadens længestlevende frisørsalon videre.

- Det så jeg da helst. Men kommer der ikke en frisør, så gerne et andet erhverv eller forretning, mener Tina Christoffersen.

Mange forandringer På de knap 30 år, Tina Christoffersen har haft frisørsalon på Hovedgaden, er der sket mange forandringer. Mange butikker har måtte lukke, og det liv, der førhen var på Hovedgaden er en saga blot.

Men på den anden side mener Tina Christoffersen, at lige netop at have butik uden for et center har vist sig godt under corona.

- Pludselig var det jo en fordel, vi kunne åbne hurtigere, så måske der kommer mere liv på hovedgaderne rundt om i landet efter den her omgang, siger Tina Christoffersen.

Da hun i sin tid åbnede sin salon, havde Høng en aktiv Hovedgadeforening, der lavede mange arrangementer.

- Det har helt sikkert været nogle gode og sjove år, men jeg bliver nødt til at stoppe og finde en anden retning. Hvilken aner jeg ikke, i første omgang skal jeg have afsat salonen, slutter Tina Christoffersen.

Salon Chic har otte betjeningspladser plus vaske og ligger på Hovedgaden 40 i Høng.