Konkursudsalg i Kop & Kande: Hele butikken skal tømmes

- Vi lægger ud med et stort konkursudsalg, hvor vi giver 30% på alt i hele butikken. Den skal ganske enkelt tømmes, så vi kan få et overblik over, hvordan vi optimerer butikken og transformerer den til vores eget koncept, fortæller Hans Damborg, der forleden var i Dianalund for at sætte en håndfuld medarbejdere i gang med at gøre klar til udsalget.

- Vi kommer til at tilpasse butikken her i Dianalund til de lokale forhold. Det vil sige at vi vil forsøge at lave samme koncept, som i vores øvrige butikker, men for eksempel butikken i Kalundborg er ret stor og har et meget stort udvalg og det får vi ikke plads til på samme måde her i Dianalund. Jeg regner med, at processen kommer til at vare nogle måneder, før vi er klar med nyt navn og ny åbning, fortæller Hans Damborg.