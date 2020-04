Konfirmationerne i Ruds Vedby er faldet på plads

Der bliver holdt godt øje med nyhederne overalt i Danmark og i alle brancher. Især præsterne har været hårdt presset, for det stod hurtigt klart, at man måtte aflyse alle forårets konfirmationer og finde nye datoer, så sognets unge mennesker kunne blive konfirmeret.

- Før påske satte jeg mig ned en aften og skrev ud til alle forældrene. Forinden havde jeg kigget på kalenderen og fundet to datoer, der kunne passe ind, nemlig søndag den 16. og søndag den 23. august, begge dage klokken 10.30, fortæller sognepræst Marianne Agerholm, Ruds Vedby Kirke.

- Det gik utrolig godt og jeg oplevede en stor lettelse hos alle, at man nu havde noget konkret at gå ud fra, så man kan komme i gang med at planlægge og skaffe lokaler, mad og alt det andet, der skal til, siger Marianne Agerholm.