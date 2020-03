Sognepræst i Ørslev, Gierslev og Vestre Løve, Andreas Norbjerg, fortæller, at konfirmationer er udsat til efter pinse og alle gudstjenester er aflyst. I første omgang frem til og med søndag den 29. marts. Foto: Charlotte Koefoed

Konfirmationer udskudt til efter pinse og ingen gudstjenester

- Lige nu er det hele lidt kaotisk, det er jo ikke noget, vi har prøvet før. Der er lige kommet en meddelelse fra kirkeministeriet om, at alle konfirmationerne er udskudt til efter pinse, og der er vil sige, vi kommer helt frem til juni, før man kan blive konfirmeret, siger Andreas Norbjerg.

Han er dog helt med på, at der kan komme nye retningslinier for, hvordan tingene skal foregå.

- Vi har fået direktiver om begravelse og vi klar til at hjælpe de pårørende og finde en måde at gennemføre begravelsen på, selv om der er restriktioner. Der skal for eksempel være fire kvadratmeter pr. person i kirken og maksimalt 50 personer i alt, siger Andreas Norbjerg.