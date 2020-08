Koncertforedrag i Jorløse om Johnny Cash

Dennis Lydom fortæller historierne og synger sangene, der gjorde Johnny Cash til »The man in black«, når han torsdag den 3. september kommer til Jorløse Forsamlingshus.

Johnny Cash er populær hos unge og ældre. Dette mærker foredragsholderen Dennis Lydom, der har holdt over 200 koncertforedrag om »The Man in Black«. Med farverige fortællinger og musik inviterer han lytteren ind under huden på mennesket Johnny Cash, som var lige så skrøbelig som fandenivoldsk.