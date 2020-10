Lene Langballe spiller på zink, som er et blæseinstrument fra renæssancen. Oplev hende til koncerten i Reerslev Kirke torsdag den 8. oktober.

Koncert i Reerslev Kirke

Langballe og Astner er et musikalsk makkerpar, der har optrådt sammen ved utallige koncerter siden teenageårene. I 2002 var deres ensemble prisvinder ved P2's Kammermusikkonkurrence.

Ved koncerten i Reerslev Kirke har publikum den sjældne mulighed at lytte til instrumentet zink. Zinken er et blæseinstrument fra renæssancen og barokken og var sin tids mest feterede instrument grundet dens særlige evne til at efterligne den menneskelige stemme.