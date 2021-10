Komtessen fra Bagerforretningen

Som sædvanlig er der mulighed for at tilkøbe buffet fra kl. 18-19. Forestillingen starter kl. 19.30

Inden selve stykket går i gang har man mulighed for at tilkøbe spisning og det skal man huske at oplyse, når man køber billetter.

Forviklinger og arvestrid

Handlingen er som følger: Greveslægte Von Zahlenfeld har længe haft det svært. En flyulykke tager livet af alle i slægten undtagen den gamle bedstemor, Sofia. Der må findes en arvtager. Hendes for længst afdøde mand havde i sin tid været endog særdeles gavmild overfor egnens unge pige og havde efter sigende børn og børnebørn gående mange steder. Det lykkes at finde frem til en, der menes at være den retmæssige arving til slottet. Det viser sig at være Katharina, der er gift med den lokale bagermester, Orla, og i forvejen meget fin på den... Hun lader sig skille fra Orla, der samtidig vinder i viking lotte og bliver nærmest uhyggelig velhavende. Godset er urentabelt og voldsomt gældsat. Katharina prøver derfor at få fat på Orlas penge, men ekspeditricen Zuleima har allerede for længst lagt billet ind på Orla.