Sofari er dagen, hvor danskerne kan møde de økologiske grise og se, hvordan man i den økologiske produktion prøver at tilpasse sig til dyrenes naturlige behov. Grisene får frisk luft hver dag, og de har plads til at røre sig og at vifte med halen. Foto: Henrik Bjerregrav Foto: Henrik Bjerregrav/© Henrik Bjerregrav

Kom til sofari på Åmosegård

Ugebladet Vestsjælland - 16. maj 2019 kl. 13:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slutspurten er sat ind frem mod valget til EU-parlamentet på søndag, og mediebilledet flyder over med valgflæsk. Men hvorfor ikke tage en tur på landet og opleve den ægte vare, når 11 gårde fordelt over hele landet byder indenfor til en ny omgang Sofari?

Her kan man få besvaret alle deres spørgsmål om hverdagen for den økologiske gris og endda komme helt ned i gear, inden krydset skal sættes. En af de landmænd, der inviterer til Sofari, er Anders Couppé fra Åmosegård ved Jyderup.

- I naturpark Amosen lever vores grise et skønt griseliv. Vi har 160 søer, som lever i hytter pa markerne. Her roder de rundt i jorden, bygger rede, spiser frisk græs og løber lystigt rundt. Det er fantastisk at opleve, nar søerne styret af deres instinkter gar i gang med at bygge rede, nar de skal til at fare. Vi ser det dagligt, men danskerne skal også have mulighed for at opleve det gode griseliv, siger Anders Couppé.

Som Sofari-gæst på Åmosegård, kan man blandt andet få en guidet rundvisning i marken, lege i halmen eller få taget et portrætfoto som grisefamilie. Børnene kan også få en Sofari-tatovering og en pixibog, ligesom man kan få stillet sulten med et par øko-pølser.

Øko-grise får frisk luft og god plads

Sofari arrangeres af FØKS i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, Friland A/S og Tican. FØKS er en forening af økologiske griseproducenter, som brænder for deres arbejde med øko-grise. FØKS-formand Randi Vinfelt, der selv er økolog, er glad for den store interesse omkring Sofari, der arrangeres for 10. gang i år.

- I den økologiske produktion prøver vi at tilpasse os dyrenes naturlige behov. Grisene får valgmuligheder. De får frisk luft hver dag, og de har plads til røre sig. Søerne kan følge deres instinkter og bygge rede. Det er god dyrevelfærd i mine øjne. Det er vigtigt, at forbrugerne får den viden om, hvordan de økologiske grise vokser op, så de kan tage et kvalificeret valg, når de køber ind til aftensmaden, siger Randi Vinfeldt.

Forbrugere vil opleve det gode griseliv

Anders Couppés grise bliver leveret til kødselskabet Friland, og her er man også glad for den store interesse omkring Sofari.

- Vi oplever i højere og højere grad, at forbrugerne bliver interesserede i, hvordan grisene lever, og hvilken dyrevelfærd, økologien repræsenterer. Derfor er vi rigtig glade for, at frilandmænd som Anders vælger at åbne gårdene og vise, hvordan en økologisk gris lever, siger Maibritt Bisgaard, der er Senior Brand Manager ved Friland.

Gratis besøg i Åmosen

Sofari er gratis for alle og finder sted søndag d. 26. maj i tidsrummet 10-14 på Åmosegård v. Anders og Signe Couppé Jyderupvej 84 - 4450 Jyderup. Så der skulle være masser af tid til både at se, hvor øko-flæsket kommer fra og sætte sit kryds til EU-parlaments-valget samme dag.