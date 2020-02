Kom med ud og løb

Sæsonstarten i DIF Motion går den 16. marts klokken 18 ved Elmegårdshallen i Dianalund. Har man lyst til at prøve at løbe sammen med andre, så tilbyder DIF Motion ugentlige træningsgange, der skulle gøre nye løbere i stand til at løbe fem km efter tre måneders tid, alt afhængig af indsatsen. Livet i løbeklubben er alsidig og social, der kan løbes tre gange om ugen, men mindre kan også gøre det. Erfaringen viser, at man skal blive ved et godt stykke tid, inden løb bliver en holdbar vane.