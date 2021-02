Kør et par hundrede meter længere ned ad vejen til genbrugspladsen

John Hansen fra Mission Afrika Genbrug i Høng appellerer til folk om ikke at aflevere deres affald blandt genbrugssagerne. Han opfordrer også til, at man overvejer, om de ting, man stiller ned, kan sælges. Det kan gamle motionscykler for eksempel ikke. Foto: Charlotte Koefoed

- Vi har faktisk ikke plads til mere. Vi kan jo ikke sælge noget for tiden, så tingene hober sig bare op. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at man overvejer at aflevere ting til os for tiden. Det er i virkeligheden bedre at køre lidt længere ned af vejen til genbrugspladsen på Karinavej 22 og aflevere sine ting der, for vi har ganske enkelt ikke plads, sukker John Hansen fra Mission Afrika Genbrug på Slagelsevej 48.

Han står og rydder op i de tre store containere, der spærrer adgangen til det udeområde, hvor man, under normale omstændigheder, kan aflevere sine ting til genbrug.

Affald og madrester blandt tøj og gamle billeder

De tre containere er sat op, så folk ikke umiddelbart kan komme til at sætte ting på reolerne.

Men folk bruger containerne til at aflevere al slags affald, der på ingen måde kan sælges.

- Se her, der er gamle madvarer sammen med billeder, som børnene har malet, og som er gået i stykker. Og gammelt tøj med huller. Det kan vi jo ikke bruge. Man kan altså ikke være bekendt at bruge os som affaldsplads, når genbrugspladsen ligger et par hundrede meter herfra, siger John Hansen.

På grund af restriktionerne er butikken lukket, men John Hansen tilser butikken og området med jævne mellemrum.

De tre containere betaler Mission Afrika Genbrug for at få tømt, og hver gang man kører på genbrugspladsen, skal man også betale.

- Det er jo ren udgift for os for tiden, så vi vil gerne henstille til, at man virkelige overvejer, hvad man sætter ned til os for tiden, siger han.

Gamle motionscykler En af de ting, som man gerne må køre videre til genbrugspladsen på Karinavej 22, er gamle motionscykler.

- Vi får dem ind med jævne mellemrum, men vi kan simpelthen ikke sælge dem. De er gået helt af mode, så hvis man ligger inde med sådan en, så skal den bare på genbrugspladsen, siger John Hansen.

Han glæder sig dog til butikslivet igen kan åbne og der kan komme mere flow i de mange gode og brugbare ting, som folk også afleverer.

- Generelt er folk gode til at aflevere nogle fine ting og det sætter vi stor pris på. Vi har butikken fuld, så vi glæder os virkelig til vi kan slå dørene op igen og få gang i salget, slutter John Hansen fra Mission Afrika Genbrug i Høng.