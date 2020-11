Koen Runa kan lidt af hvert

- I år har jeg tænkt på, at mit dyr skulle have to funktioner. Og det har koen Runa. For det første er den et keramisk årsdyr, faktisk nummer 31, og så er det samtidig en afstandsklokke, så når man bærer den, kan alle høre, hvor man er og derved kan man holde den anbefalede afstand på 1,5 meter, fortæller Mogens Kræmer.