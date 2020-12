Køb dine julegaver lokalt

I denne mørke og kolde tid kan man glæde sig over, at der er kommet fin, ny julebelysning i Dianalund Centret. Centret har også sørget for hyggelige juledekorationer, blandt andet et stort nisselandskab på Nettotorvet.

Ud over det har Dianalund Centret to julekonkurrencer, som går ud på, at man kan gå ned i centret og finde en af de to opstillede fotostandere, tage et billede, som skal deles og tagges på Dianalund Centrets facebook og Instagram. Det bedste billede bliver præmieret med 1000 kroner til en julekurv, der tilpasses vinderens alder.