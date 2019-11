Klaus hjælper dig med at holde varmen

- Egentlig begyndte det med, jeg havde lyst til at lave lidt andet efter at have været på farten i kloakbilen i mange år. Så da muligheden for at overtage brændselsfirmaet opstod, slog jeg til. Nu kan jeg bruge min tid på administration af mit kloakfirma, hvor vi primært tømmer septiktanke for Kalundborg Forsyning og løser kloakopgaver for både private og erhverv og på at sælge forskellige former for biobrændsel og gas, fortællerKlaus Erck Nielsen.