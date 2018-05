Se billedserie Grundlovsdag-gruppen består af Jakob Krüth, næstformand i DUR, Louise Sjøberg, Henrik Oscar Henriksen og Merete Sommer. Foto: Charlotte Koefoed

Klar til grundlovsfest

Ugebladet Vestsjælland - 31. maj 2018 kl. 07:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire friske frivillige fra Dianalund har et par måneder arbejdet på at stable et grundlovsarrangement på benene.

Nu er stort set alle detaljer på plads til grundlovsdag tirsdag den 5. juni.

I år man kan købe morgenmadsbilletter og få lidt lækkert at starte dagen på allerede fra klokken 9.30 og der vil i løbet af dagen være muligheder for at købe noget at spise.

Det bliver Sorøs borgmester, Gert Jørgensen, der åbner grundlovsarrangementet og hovedtaleren er regionsformand, Heino Knudsen.

- Sidste år havde vi rigtig mange folketingspolitikere til grundlovsdag, men i år har det været noget sværere at trække dem til Dianalund, men vi er glade for, det kan lade sig gøre at fejre grundloven igen i år, siger Louise Sjøberg, der sammen med Merete Sommer, der var med i den tidligere grundlovsgruppe, Henrik Oscar Henriksen og Jakob Krüth, næstformand i DUR er med til at arrangerer dagens.

Masser af aktiviteter Om et år er helhedsplanen for Dianalund effektueret og dermed bliver det areal, som skal sammenkoble Dianalund Centret med det store grønne areal, hvor Mølleparkens genhusningspavilloner ligger nu, ledigt. Her kommer blandt andet en aktivitetsbane og en overdækket scene, som kan bruges til forskellige events.

- I år er derfor et venteår, men vi synes det er vigtigt at holde fast i traditionen og derfor holder vi grundlovsfesten, selv om vi må flytte den lidt til den anden side af Borgerhuset, siger Jakob Krüdt.

Foreningerne kommer

- Vi har allerede 14 tilmeldte foreninger, men skulle der være nogen, der ikke har fået invitation, skal de bare henvende sig til os, så kan de komme med, siger Henrik Oskar Henriksen.

Alle foreninger er velkomne, slår gruppen fast og de politikske foreninger har meldt deres ankomst, så der bliver masser af muligheder for at få en snak om demokratiet og grundloven.

Der vil være masser af aktiviteter for børn, popcorn og sluch ice og andre lækkerier. Spejderne kommer og laver bål, der er fodbold event, der kommer veteranbiler, man kan bruge den fine nye legeplads. D-band sørger for musikken dagen igennem.

Grundlovsfesten foregår tirsdag den 5. juni fra klokken 9.30 med mulighed for morgenmad/brunch, åbningstale klokken 10 og man forventer at festivitasen ebber ud ved 16-17 tiden.