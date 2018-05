Se billedserie Jesper Cole og Anita Andersen, indehavere af Skelleris, glæder sig til at holde Sofari søndag den 27. maj. . Foto. Charlotte Koefoed

Klap en gris til Sofari

24. maj 2018

I 2014 flyttede Anita Andersen og Jesper Cole til en lille gul bondegård på Præsteskov 6 i Skellebjerg og her ville de udleve drømmen om et lille økologisk landbrug. Et år senere var gården omlagt til økologi og på Skelleris finder man grise, får, høns og bier, samt årstidens grønt og frugt.

Med til det lille landbrug er også en gårdbutik, hvor egne produkter sælges.

Men søndag den 27. maj gælder det grisene.

Her holder Skelleris nemlig Sofari og man kan opleve grisene, som er sortbroget dansk landrace, bor ude hele året og går og hygger sig i et naturligt griseliv.

Opleve grisene i deres naturlige omgivelser

Til Sofari på Skelleris kan man opleve gårdens grise i den gamle juletræsplantage, og se smågrisene lege og tumle sig.

- Vi har fem søer og en orne og de giver omkring 50 grise om året, fortæller Anita Andersen.

Til Sofarien kan man lege i en grisehytte og opleve hvordan det er at ligge i halm, få taget er griseportræt med hele familien, der vil være smagsprøver på pølser lavet af egne grise og der er også mulighed for at opleve frøer og vandsalemander i den store sø bag grøntsagsmarken.

- Der er masser af gode aktiviteter for børnene, der også kan få en Sofari-tatovering, en pixiebog og et vendespil. Og til de voksne er der et opskriftehæfte med økologisk grisekød, siger Anita Andersen.

Skelleris byder også på får med lam, høns og der vil være arbejdende værksteder, hvor man kan høre om de forskellige produkter.

Der kommer for eksempel en trædrejer, som vil lave produkter, mens man kan følge med i det, en der laver sæber og en masse smagsprøver.

- Vi har også en konkurrence, hvor man kan vinde en kødpakke til en værdi af 500 kroner af vores egne grise, slutter Anita Cole.

Det er muligt at købe kaffe/te og en grillpølse med brød.