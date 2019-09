Se billedserie Kim og Dennis Drud, far og søn, er Rottefængeren. De taget sig af de rotter, der bor under jorden i kloakkerne. Rottefængerne har både erhvervskunder og private kunder og kører over hele Danmark. Foto: Charlotte Koefoed

Kim og Dennis giver rotterne problemer

Ugebladet Vestsjælland - 12. september 2019 kl. 13:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kim Drud var i flere år entreprenør, men i 2009 skiftede han spor og begyndte at arbejde målrettet med bekæmpelse af rotter i kloakkerne. Sit firma kaldte han Rottefængeren og i 2012 gik sønnen Dennis ind i firmaet, og sammen med en ansat, kører servicebilerne Danmark rundt og bekæmper rotter i kloakker.

- Der er to slags rottebekæmpelse. Rotter der lever over jorden og rotter, der lever under jorden, hvor de søger ind i kloakkerne og videre ind i husene, hvor de har adgang til vand, mad, mørke, ro og mulighed for at bygge en rede på et tørt sted. Når et rottepar har etableret sig, bliver to rotter på et enkelt år til 850 rotter, forklarer Kim Drud.

Han forklarer også, at det er meget bedre at forebygge, end at helbrede.

- Vi har lige været ude i et boligselskab i Roskilde, hvor man måtte brække tre lejligheder helt op, fordi rotterne havde raseret dem. Nu har vi rottesikret tre boligblokke og indgået en serviceaftale med boligselskabet, så vi er sikre på, rotterne ikke finder ind igen via kloakkerne.

Rottesikringen foregår på den måde, at Rottefængeren med deres kloakkamerarer finder ud af, hvor rotterne er kommet ind, om de har gnavet hul på noget og er kommet videre ind i kloaksystemet og så fanges eventuelle rotter før man udbedre skaderne og rottespærrene etableres.

- Vi blive jo nødt til at sikre os, at der ikke er rotte på den forkerte side af spærren, siger Kim Drud.

En rottespærre skal etableres så langt ud mod den offentlige kloak, som muligt, i brøndskellet. Rottefængeren har selvfølgelig også løsninger til rottebekæmpelse, hvis man ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem.

Service er vigtigt

Når man har fået sat en rottespærre i sit kloaksystem er det vigtigt, at man får lavet en serviceaftale.

- En rottespærre bliver fyldt med skidt og møg og derfor skal den renses med jævne mellemrum. Vi kommer en til to gange om året, kigger rottespærren efter, spuler og rengør den og skifter eventuelle beskadigede dele. Det er en fast del af serviceaftalen, siger Kim Drud.

Har man en serviceaftale, garanterer Rottefængeren 100% om rotter.

- Det tror jeg, vi er nogen af de eneste i lande, der gør, siger Kim Drud.

Rottefængeren er også innovative på andre områder. Man har for eksempel udviklet en rist, som placeres i de kloakudluftningsrør, der ofte findes på lofter.

- Vi har lige fået patent på risten, som forhindre rotter i at komme ind via udluftningskanalerne. Rotter er jo kloge dyr, som gør alt hvad de kan for at komme ind i huse og skaffe sig mad, vand og redeplads, siger Kim Drud.

Flere anmelder rotter

Der anmeldes flere og flere rotter, men det betyder ikke nødvendigvis, at der er sket en eksplosion i antallet af rotter. Folk er bare blevet meget bedre til at anmelde og gøre noget ved rotteproblemerne.

- Før i tiden kunne folk godt kvie sig ved at sige, de havde rotteproblemer, men det er ingen skam at have rotter. Det er en skam ikke at gøre noget ved det, slår Kim Drud fast.

Rottefængeren har både erhvervskunder og private kunder. Man servicerer blandt andet Lagkagehusets mange forretninger og Kongehuset.

Rottetænder

En rottes tænder vokser med en centimeter om måneden. Det betyder, at rotten konstant gnaver i noget for at holder tænderne nede. Ellers vokser tænderne og rotten kan ikke spise, fordi tænderne vokser ind i hinanden. Rotter kan gnave i alt, men det er kun glas, jern og rustfrit stål, den ikke kan gnave igennem.