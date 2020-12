Kim Gilling Hansen

- At vi tænder lys og "hygger" i de små hjem og at byens gader pyntes op. At vi sammen skaber en forventningsfuld stemning. En stemning - som jo stammer fra kirkens adventstid, hvor vi så at sige venter på Jesus komme - lysets komme til en mørk verden. Jeg synes simpelthen det er skønt at vi på årets mørkeste tid - finder ud af at glæde os og tænde lys! Og fejre at lyset kom til verden og lander i menneskers hjerter.