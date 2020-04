Klovnen Kikka plejer at holde meget i hånd, når hun er ude og optræde. Det man ikke lade sig gøre lige nu, derfor underholder hun gennem glasruden beboerne på Høng Ældrecenter. Foto: Charlotte Koefoed

Kikka bragte smilene frem

Corona: Danmark har snart været lukket ned i to måneder og på landets plejehjemme er der forbud mod besøg udefra. Onsdag var klovnen Kikka på ude-besøg.

Af Charlotte Koefoed Høng: Siden corona-virussen lukkede Danmark ned den 11. marts, har det ikke været muligt for pårørende at besøge deres ældre på landets plejehjem.

- Som omsorgsklovn er jeg specialiseret i at møde mennesker, der hvor de er, skabe kontakt og være sammen i nuet uden at overskride deres grænser. Og det kan man sagtens gøre, selv om vi er på hver sin side af glasset, siger Kikka, mens hun vinker med flaget og får hundene til at give pote.