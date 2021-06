Tidligere tandlæge Anders Egemar, tv, har solgt ejendommen på Enggårdsvej 1a i Ubby til tandlæge Keld Offersen, th. Klinikassistent Rikke Bülow bliver også at finde i den nye tandlægeklinik. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Keld rykker ind i Egemars tandlægeklinik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Keld rykker ind i Egemars tandlægeklinik

Ugebladet Vestsjælland - 21. juni 2021 kl. 16:52 Kontakt redaktionen

Ubby: Tandlæge Keld Offersen træder næsten direkte i tidligere tandlæge Anders Egemars fodspor, når han 1. juli får nøglerne til tandlægeklinikken på Enggårdsvej 1a i Ubby.

Præcis som Andres Egemar gjorde det i 1977, hvor han byggede sin egen klinik på en tom grund og startede med nul patienter.

-Ja, på en måde er det nøjagtig det samme for mig, men jeg har trods alt et godt kendskab til området, qua mine 14 år i Høng, griner Keld Offersen, der sammen med klinikassistent Rikke Bülow mødtes med Anders Egemar, for at tale om detaljerne i overtagelsen.

Tandlægehuset Ubby kommer den nye klinik til at hedde og Keld Offersen lægger ud med at skifte gulv og indrette klinikken med nyt inventar, it-systemer med mulighed for onlinetidsbestilling og hvad der ellers hører til.

- Man kan faktisk allerede fra 1. juli ringe og høre nærmere. Vi har jo åbent for tilgang og glæder os til at komme i gang, pointerer Rikke Bülow, der har arbejdet sammen med Keld Offersen i 10 år.

Der bliver i første omgang indrettet to behandlerrum, men mulighed for et tredje.

- Fordelen her er jo, at huset er indrettet som tandlægeklinik, så det er lige til at gå til, siger Keld Offersen begejstret.

Glæder sig over der kommer ny tandlæge

Anders Egemar indrettede sig som nævnt i 1977, og var tandlæge frem til 2008, hvor han solgte klinikken, men ikke ejendommen til en tandlæge, der i en årrække drev klinikken. I 2013 lejede tandplejer Dorthe Nielsen sig ind, men hun har for nylig flyttet sin klinik ind i den tidligere lægeklinik.

- Jeg er meget glad for, at der nu igen er en tandlæge på stedet og glad for, at have solgt ejendommen til Keld Offersen. Patienterne er i gode hænder, Keld er meget dygtig, siger Anders Egemar, der i dag bor i Korsør.

Specialist i implantater Keld Offersen stammer fra Randers, hvor han sammen med sin tvillingebord, der er advokat, driver familiens landbrug videre på fritidsbasis. Han er uddannet tandlæge, men har også studeret i England, hvorfra han blev specialist i implantater/kæbekirurgi.

- I dag kan man skifte en enkelt tand, eller flere, eller alle tænder. Der er mange muligheder. Vi tager os af alle typer tandlægeopgaver og glæder os til at komme i gang, siger Keld Offersen.

Han regner med, at renoveringen i tandlægeklinikken kommer til at tage et par uger.

- Optimistisk håber jeg på, vi er i gang midt i juli, slutter Keld Offersen.