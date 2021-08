Christian Andersen og Kasper Jørgensen, begge fra Høng, har startet eget firma. Foto: Charlotte Koefoed

Kasper og Christian har startet deres eget malerfirma

Ugebladet Vestsjælland - 11. august 2021 kl. 09:07

23-årige Christian Andersen og 26-årige Kasper Jørgensen er begge fra Høng, men deres veje krydsedes for alvor på ZBC i Slagelse, hvor de gik i skole på malerlinien.

Kasper Jørgensen blev efterfølgende udlært hos Malergården i Slagelse, mens Christian Andersen blev udlært hos Kopp i Sorø.

- Vi blev faktisk begge udlært i 2019, men med nogle måneders mellemrum. Og så kom vi til at arbejde det samme sted, nemlig hos Holger Christensen i Slagelse, fortæller Kasper Jørgensen, der også har erfaring som akkordmaler i København.

- Det er ret hårdt, og det er mest industri og nybyggeri, man laver der, fortæller han.

Fælles for de to malere er dog, at de altid har haft lyst til at starte eget firma.

- Min far har også været malermester, så det ligger måske lidt til mig, mener Christian Andersen.

Mens de arbejdede i Slagelse besluttede de to unge fyre at starte deres eget firma og fik papirerne på plads.

- Vi har faktisk malet de seks nye huse på Slagelsevej overfor DLG. Dem malede vi mens vi havde vores job ved siden af, men for to måneder sagde vi op for at satse fuld tid på vores eget, fortæller Kasper Jørgensen.

K&C Malerfirma ApS kalder de firmaet og en stor firmabil er blevet indkøbt.

Ordrebogen er foreløbig fuld, for mens mange andre ting har ligget stille under corona, har håndværkerne travlt.

- Vi tænkte, at tidspunktet er ret godt, for vi har et stort netværk, både her i byen og via skolen i Slagelse, så lige nu har vi rigtig travlt, fortæller Christian Andersen.

De to malersvende laver alt inden for malerarbejde. Det vil sige maling ude og inde, spartling og slibning, nybyg, renovering, maling af gulve og lofter med mere.

- Lige nu er det meget populært at spartle en enkelt væg eller to med farvet spartelmasse, ligesom der er mange, der gerne vil have malet gulve. Og folk er glade for farver for tiden, slutter Kasper Jørgensen.