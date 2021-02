Isabella Sørensen kommer primært til at stå for Kjeldgaards Maskunst på og indrettes der på livet løs før åbningen den 1. marts. Foto: Charlotte Koefoed

Kærestepar åbner nyt spisested i Gørlev

Ugebladet Vestsjælland - 12. februar 2021 kl. 16:52

Søndag den 8. marts 2020 slog Pia Nissen dørene op i sin cafe og sandwichbar på Bytorvet 2. Så kom corona og lukkede det hele ned igen og selv om hun kunne åbne senere på året, kastede hun i efteråret 2020 håndklædet i ringen og lukkede sin cafe helt.

Nu, lige knap et år efter, står der igen friske folk klar til at åbne et spisested på Bytorvet 2 i Gørlev.

Det er kæresteparret Isabella Sørensen og Dennis Kjeldgaard Hansen, der 1. marts slår dørene op til Kjeldgaards Madkunst.

- Det bliver selvfølgelig som take-away i første omgang, for der er jo stadig restriktioner, men så snart vi må åbne for spisende gæster, gør vi det, siger Isabella Sørensen.

Det bliver primært hende, der kommer til at stå for spisestedet, mens kæresten Dennis Kjeldgaard Hansen har lagt navn til og skal hjælpe til ved siden af jobbet som mekaniker.

Kender sin gang i et køkken Isabella Sørensen er ikke udlært kok, men har i mange år arbejdet som kogekone til mange private fester og har lavet masser af mad. God mad, vel at bemærke.

- Jeg har arbejdet med mad i mange år og er god til at lave mad, så det bliver dejligt at komme i gang. Vi satser på god, gammeldags, dansk mad og med rødder i det fynske og jyske, har jeg solide landtraditioner med mig, griner Isabella Sørensen.

Hakkebøffer, mørbradgryder, medisterpølse, flæskesteg og andre klassikere er på menukortet, som også indeholder smørrebrød, og på bestilling, luksussmørrebrød.

- Til at begynde med er det smørrebrød og dagens ret. Her satser jeg på nogle rimelige priser og på dagens ret har jeg en ekstra god pris på en flad halvtredser til pensionister. Jeg ved, mange sukker efter at få et veltilberedt god, dansk måltid mad, siger Isabella Sørensen. Foreløbig er der åbent for take-away fra tirsdag til og med lørdag.

Glæder sig til sommer Som nævnt står den i første omgang på take-away og et begrænset sortiment, men så snart restriktionerne ophæves, kommer der flere ting på kortet.

Kager og søde sager, kaffe og varme drikke plus flere madretter, men lige nu holder Isabella sig til et enkelt koncept.

- Vi glæder os til at komme i gang. Lige nu er vi ved at indrette os og vi laver lokalet om, så det kommer til at stå i Morten Korch-stil, slutter Isabella Sørensen.

Hun og kæresten Dennis bor begge i Slagelse.