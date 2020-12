Juletoget søndag den 6. december er aflyst

Vestsjælland: På grund af nedbrud på damplokomotivet OHJ 38 er Vestsjællands Veterantog desværre nødt til at aflyse kørslen med »Julemandens Tog« mellem Høng og Kirke Eskilstrup søndag den 6. december.

Det er med stor beklagelse, at vi må skuffe mange familier og venner af Vestsjællands Veterantog for at opleve damptoget transportere julemanden gennem Vestsjælland, men OHJ 38 har haft nedbrud ved en anden kørsel.