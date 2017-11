Julesokker i Mega

Julen står for døren og det betyder blandt andet, at børnene skal finde deres julesokker frem og komme ned i Mega i Høng Centret med dem.

- Man skal komme mellem den 23. november og den 30. november med sin julesok og i år gør vi det, at vi deler julesokkerne op. Der vil være et sted for børn fra nul til tre år, og over tre år deler vi dem op i drenge og piger. Men vi vil med det samme gøre opmærksom på, at der ikke nødvendigvis kommer det samme i sokkerne, forklarer Alessandra Wölm.