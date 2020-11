Frisør Heidi Flor holder julemarked hver weekend fra den 14.- 15. november og frem til den 20. december. Foto: Charlotte Koefoed

Julemarked hver weekend frem til jul

Ugebladet Vestsjælland - 10. november 2020 kl. 15:44 Kontakt redaktionen

Sidste år solgte frisør Heidi Flor juletræer, juledekorationer og gran fra den store plads foran salonen, der ligger på den tidligere materialeplads i Høng. I år gentager hun succesen.

Af Charlotte Koefoed Høng: I august sidste år flyttede frisør Heidi Flor sammen med gemalen, Lars Flor, ind i bygningerne på Helenevej 5 i Høng, den tidligere materialegård.

Her indrettede parret sig med deres virksomheder, Flors Hair Design og Flors Køreskole samt transportvirksomhed og da de nåede frem til juletræssæsonen sidste år, fandt de på at sælge juletræer, dekorationer om andre julerelaterede ting.

- Det blev en kæmpe succes. Folk var virkelig glade for initiativet, så i år gør vi det igen. Fra lørdag den 14. november og hver weekend frem til den 20. december holder vi derfor julemarked, fortæller Heidi Flor.

Masser af juletræer Det er via lokale kontakter der både kommer juletræer, gran og dekorationer og en af de ting, der var rift om sidste år, var de små juletræer.

Derfor er man igen i år klar med en masse juletræer i forskellige størrelser.

- Vi oplevede især at ældre mennesker var glade for de små træer, så vi vil satse på igen i år at have en masse forskellige størrelser, så der er juletræer til de, der ønsker små træer og dem, der vil have store, siger Heidi Flor.

Der vil også være et stort udvalg af juledekorationer, gravpynt og gran,

Få en stand - Hvis der skulle sidde nogen og have en masse juleting, de har lyst til at sælge, skal man være velkommen til at henvende sig og komme med sin bod, siger Heidi Flor.

Hun håber, der er nogen, der kunne have lyst til at melde sig, så der kommer flere juleting at komme efter. Der bliver blandt andet sat til stort telt op, så der bliver god plads.

Pølsevogn Når man er ude og handle juletræer, kan man blive brødflov, og det har Heidi Flor tænkt på. Derfor har hun skaffet en pølsevogn, hvor man kan købe lidt at spise og drikke og hvis man klipper den annonce, der er i Ugebladet ud, er der rabat på køb af franske hotdogs.

Hele området på Helenevej bliver pyntet fint op med lys, telt, gran og halmballer, og hver søndag er der desuden gløgg og æbleskiver.

- Som en lille ekstra ting har jeg lavet nogle små gavepakker med hårprodukter, som man kan tage med som værtindegaver, slutter Heidi Flor.

Julemarkedet foregår hver lørdag og søndag frem til søndag den 20. december mellem klokken 10 til 14.