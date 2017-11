Julekoncert i Reersø Kirke

Søndag den 10. december klokken 17 er der julekoncert Pedersborg Kirkes pige og ungdomskor under ledelse af Solveig Bjergkvist. Der kommer omkring 25 piger i alderen 15 til 22 år og de vil fremføre et meget varieret program med danske og engelske julesange og salmer. En af de sange, de vil synge, er «Mary did you know« i et rytmisk arrangement af vocalgruppen Pentatonix fra USA. Der vil også være en række kendte julesalmer, som koret synger sammen med menigheden.