Julekalender støtter socialt og humanitært arbejde

Regions-julekalender, som sælges landet over af de uniformerede korps, skoler og flere idrætsforeninger.

Selv om det er 44. gang Y's Men's Julekalenderen udkommer, er den stadig en tilbagevendende glæde for mange mennesker, som ved køb af kalenderen er med til at støtte Y´s Men´s klubbernes sociale og humanitære arbejde i ind- og udland.

Køberne af kalenderen kan glæde sig over den farverige forside med karikaturtegninger af blandt andet kongefamilien, politikere og kendte personer. Forsiden er tegnet af den kendte tegner og illustrator Annette Carlsen, som er kendt for at lave satiretegninger, der kalder smilene frem.