Lindegaarden har blandt andet et stort udvalg af Bammings berømte nisser, der har præget den danske jul siden begyndelsen af 50?erne - og som fortsat er populære. Fotos: Henrik Uhre-Prahl

Jul så det kan både ses, høres og smages

I Lindegårdens Havecenter hos Sune og Laila Jensen på Sæbyvej l8 lidt nord for Høng er der dømt jul med store bogstaver i år! Tidligere år har der også været julerier i den store forretning i længen ud mod Søbyvej og der har været plads - også sundhedsfagligt - at holde store og små julekomsammen'er, hvor kunderne kunne nyde et glas gløgg og hinandens selskab, mens indkøbene blev overvejet