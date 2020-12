Jørn Noe

Jeg kan faktisk godt lide juletravlheden. I december måned er der mange gøremål og især dem, der omhandler alle de børn og unge, der kommer til juleafslutning i kirken, holder jeg meget af, ligesom julehyggen med familien. I år bliver alt dog anderledes. Der kommer ingen juleafslutninger i kirken på grund af corona og det med juletravlheden skal jeg selv skrue lidt med for efter jeg sidste år fik konstateret et tårnhøjt blodtryk.

Hvad er dit bedste juleminde:

Mine bedste juleminder kommer fra da min kone og jeg fik børn, Andreas og Kristian. Den umiddelbare glæde og utålmodigheden. Drengene har altid været med i kirke juleaften og et år, da Andreas var lille, holdt han meget nøje øje med, at jeg skulle hilse på alle de mange kirkegængere før vi kunne gå i præsteboligen og begynde vores egen jul. Da jeg endelige var ved at være færdig med at ønske god jul, fór han ind til min kone og råbte: Så er der fri bane!