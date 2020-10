Jørgen Mogensen fortæller om 70´erne

70´erne var en spændende tid. Det var her, det gamle samfund endegyldigt forsvandt og det nye samfund, som vi stadig er en del af, fødtes. Det, der skete, var, at gamle normer og vaner, som havde været gældende i generationer, forsvandt og nye kom til.

På et år, fra 72 til 73, fordobledes lægebesøg. Før 1970 var det normen, at familien passede de gamle. Efter 1970´erne blev det overladt til professionelle og vi mener i dag, det er uværdigt, at gamle skal plejes af familien.