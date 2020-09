Jette Nielsen

Hvor er du frivillig og hvor mange timer?

Jeg er frivillig hos de Grønne pigespejdere i Gørlev, hvor jeg er gruppeleder og leder for vores store spejdere. Tidsmæssigt svinger det meget. Noget af tiden bruger jeg på at være sammen med pigerne hver tirsdag, og så er der forberedelserne til møder, ture, arrangementer i byen eller frivilligt arbejde for at tjene penge til gruppen. Der er også koordinering af lederene, kontakt til bestyrelsen og forældrene, møder i egen gruppe og sammen med andre grupper, foruden oplæg til pressen og facebook.